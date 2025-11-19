Meta-ն դեկտեմբերի 10-ից Facebook-ը և Instagram-ը կարգելափակի ավստրալացի դեռահասների համար

Meta-ն մինչև դեկտեմբերի 10-ը կարգելի 16 տարեկանից փոքր ավստրալացի օգտատերերի մուտքը Instagram, Facebook և Threads: Ընկերության խոսքով՝ սա արվում է համապատասխանելու դեռահասների համար երկրում սոցիալական ցանցերի նկատմամբ սահմանված լայնածավալ արգելքին:
Ընկերությունը հայտարարել է, որ 13-15 տարեկան օգտատերերին սկսել է տեղեկացնել, որ նրանց հաշիվները կփակվեն հավելվածի ներսում ուղարկվող հաղորդագրությունների, էլեկտրոնային փոստի և SMS-ների միջոցով։
Դեկտեմբերի 4-ից այն կսկսի ապաակտիվացնել հաշիվները և արգելափակել 16 տարեկանից փոքր անձանց նոր գրանցումները։
Ավստրալիայի ինտերնետային կարգավորողի տվյալներով՝ Ավստրալիայում կա մոտ 150,000 13-15 տարեկան Facebook-ի օգտատեր և 350,000 Instagram-ի օգտատեր։ Threads-ի վերաբերյալ տվյալներ չեն հրապարակվել։