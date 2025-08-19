Փեզեշքիան. Իրանի համոզմունքն է՝ պահպանել Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը

«Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը ես ընդգծեցի, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության համոզմունքն է՝ պահպանել Հայաստանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, ինչպես նաև շարունակել երկու երկրների միջև բարեկամական հարաբերությունները, և մեր մտահոգությունները մեր ընդհանուր սահմանների մոտ երրորդ կողմի ուժերի ներկայության վերաբերյալ պետք է լիովին լուծվեն», - X-ում գրել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը:
Իրանի նախագահը երեկ է պաշտոնական այցով ժամանել Երևան, այսօր նա հանդիպեց Հայաստանի վարչապետի հետ, Նիկոլ Փաշինյանը և Մասուդ Փեզեշքիանը համատեղ ասուլիսում հայտարարություններով հանդես եկան: