Այսօր Միքայել սրբազանի գործով հերթական դատական նիստն է

Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի գործով նիստն այսօր մեկնարկեց մեղադրանքի ներկայացմամբ։ Մեղադրող կողմի ելույթից հետո պաշտպանական կողմը կարճ արձագանքեց՝ պատժվում է ազատ խոսքը։
Աջապահյանը մեղադրվում է իշխանությունը զավթելու կոչի հոդվածով։ Մեղադրանքի հիմքում նրա մեկ տարվա վաղեմության մի հարցազրույց է, որտեղ հոգևորականը խոսել էր հեղաշրջման անհրաժեշտության մասին: Ընդ որում՝ մեկ տարի առաջ Գլխավոր դատախազությունը նույն այդ խոսքերում հանցակազմ չէր տեսել ու գործ չէր հարուցել: Դատախազությունը հիմնավորում է, թե նա այս հայտարարությունն արել է նաև 2025-ի հունիսին։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում Միքայել սրբազանին սպառնում է տուգանքից մինչև 5 տարի ազատազրկում:
Ակնկալվում է, որ այսօր դատարանը դռնբաց նիստում կհետազոտի Շիրակի թեմի առաջնորդի օրագիրը, որտեղ նաև անձնական կյանքին առնչվող տեղեկություններ կան:
Քննչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանն ավելի վաղ հայտնել էր, որ օրագրում կան որոշ փաստական տվյալներ, այնտեղ սրբազանը յուրաքանչյուր օր գրել է իր գործողությունների մասին՝ սկսած 2022 թվականից մինչև վերջին ժամանակահատվածը։
Փաստաբանական թիմը կարծում է, որ դատարանը կատարում է իշխանության հրահանգը և նպատակ ունի ավարտել գործի քննությունը հնարավորինս շուտ։ Որպես փաստ ներկայացնում են 6 աշխատանքային օրվա ընթացքում նշանակված 4 նիստերը։ Հիշեցնենք՝ առաջին նիստը օգոստոսի 15-ին էր, երեկ և այսօր նիստերը շարունակվում են, ևս մեկ նիստ նշանակված է օգոստոսի 21-ին։
Սրբազանի խափանման միջոցը կալանքն է, որը դատարանը ևս 10 օրով երկրաձգեց նախորդ նիստերում։ Սակայն դատարանը երեկ վերացրեց արքեպիսկոպոս Աջապահյանի նկատմամբ տեսակցությունների սահմանափակումը՝ բացառությամբ զանգվածային լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների:
Այս փուլում սրբազանը հրաժարվել է ցուցմունք տալ, սակայն նիստերի ընթացքում իր դիրքորոշումն է հայտնում փաստաբանական թիմի ներկայացրած միջնորդությունների վերաբերյալ։ Երեկ, մասնավորապես, արդեն դատարանի դահլիճից հայտարարեց, որ չի ընդունում իրեն մեղսագրվող հոդվածը՝ պնդելով, թե կատարվողը իշխանությունների խարանն է։
Իշխանության և հոգևորականների միջև առճակատումն ավելի խորացավ Նիկոլ Փաշինյանի ֆեյսբուքյան գրառումներից հետո, որոնցում վարչապետը պահանջում էր Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի և այլ բարձրաստիճան հոգևորականների հրաժարակնը։
Այս դատավարությունն անցնում է լեփ-լեցուն դահլիճում, ներկա են և՛ հոգևորականներ, և՛ ընդդիմադիր պատգամավորներ, և՛ պարզապես Միքայել սրբազանի աջակիցները։