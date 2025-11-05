Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Հասարակություն

Մայր Աթոռի և Վազգեն սրբազանի տեսակետները Հովհաննավանքի արարողության վերաբերյալ չեն համընկնում

Էստոնիա - Բալթյան երկրների Հայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը Տալլինի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում ողջունում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, 27-ը ապրիլի, 2025թ.
Էստոնիա - Բալթյան երկրների Հայոց թեմի առաջնորդ Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանը Տալլինի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում ողջունում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, 27-ը ապրիլի, 2025թ.

Այն, ինչ Մայր Աթոռը պաշտոնական հաղորդագրությամբ սրբապիղծ բեմականացում է համարում, Վազգեն արքեպիսկոպոս Միրզախանյանն անվանում է պատարագ. խոսքը Հովհաննավանքում կարգալույծ քահանայի կատարած ծեսի մասին է:

«Վարչապետը ազատ է, վարչապետը ինչպես Հայաստանի ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունի մասնակցելու ցանկացած տեղ պատարագների, հոգևոր արարողության: Մենք ազատ երկրում ենք, և բնականաբար՝ կարող են գնալ և մասնակցել. ցանկացած մարդի, ցանկացած մարդի որոշումն է դա», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Բալթյան երկրների Հայոց թեմի առաջնորդը:

Հարցին՝ «սա պատարա՞գ է, ըստ Ձեզ, սրբազան», Վազգեն սրբազանն արձագանքեց. - «Պատարագ չի՞: Հիսուսը ասում է՝ «որտեղ իմ անունով երկու-երեք հոգի հավաքվում են, ես այնտեղ եմ», հիմա դրա անունը կդնեք պատարագ, ժամերգություն, թե հոգևոր երաժշտության օր՝ դա տարբեր է»:

Դիտարկմանն էլ, որ Մայր Աթոռն այն պղծություն է համարել, Բալթյան երկրների Հայոց թեմի առաջնորդը հակադարձեց. - «Դուք գնացեք հարցրեք ով համարել է: Ես Մայր Աթոռն ե՞մ: Այո, [Մայր Աթոռի միաբաններից եմ], բայց Մայր Աթոռը ուի իր պաշտոնական արտահայտությունը, թող Մայր Աթոռը պատասխանի այդ ամենը»:

Վազգեն արքեպիսկոպոսի տեսակետը, ստացվում է, տարբերվում է Մայր Աթոռի պաշտոնական տեսակետից: Էջմիածինն այդ արարողություններն անվավեր է համարում, նշում, որ Հովհաննավանքը պիտի վերասրբագործվի։

Վազգեն սրբազանը մի պատմության մեջ ընկավ Նիկոլ Փաշինյանի՝ եկեղեցիների «չուլանացման» վերաբերյալ հայտարարությունից, այսինքն՝ արշավանքի մեկնարկից ուղիղ մեկ ամիս առաջ: Նա Հայաստանի վարչապետին էր ջերմորեն ընդունել Տալլինի հայկական եկեղեցում, օրհնել նրան, ողջունել քայլերը դեպի Եվրամիություն. - «Մեր աղոթքն է, որ, պարոն վարչապետ, Ձեր այն ծրագրերը, որ ունեք խաղաղության և մեր Հայաստանի հարևանների հետ հաշտության, լինի հաջողությամբ: Մեր աղոթքն է, որ որպես եվրոպական երկրների հավատացյալներ, քաղաքացիներ և առաջնորդ, մեր երկիրը դեպի Եվրոմիություն իր քայլերն անի»:

Փոքրիկ այս դրվագը, սակայն, դուր չէր եկել Էջմիածնին, այստեղից սրբազանի մտքերն անվանել էին սուբյեկտիվ, նրան հորդորել շրջահայաց լինել:
Արդյո՞ք Վազգեն Միրզախանյանի տեսակետը տարբերվում է նաև Կաթողիկոսի գահակալության հեռանկարի առումով: «Ազատության» տեղեկություններով՝ հոգևոր վերնախավում կան քննարկումներ, որ Վեհափառն, այնուամենայնիվ, պիտի հեռանա գահից. այդպիսի ձայներ կա՞ն, «Ազատություն»-ը հարցրեց Վազգեն սրբազանին:

«Ոչ մի քննարկում չկա Վեհափառ Հայրապետի հեռացման հետ կապված, բայց մեր Վեհափառն է, և մենք շատ հաճախակի իրեն հետ քննարկումներ ենք ունենում բազմաթիվ հարցերի շուրջ, և այս մտահոգություններն էլ ունենք և արտահայտում ենք», - պատասխանեց արքեպիսկոպոսը:

Միայն այն, որ Հովհաննավանքի Տեր Արամ քահանայի կարգալուծության որոշմանը մեկ եպիսկոպոս՝ Գևորգ սրբազանը դեմ է եղել, արդեն իսկ Մայր Աթոռի ներսում հակասությունների մասին է վկայում: Իսկ ինչպե՞ս է պատկերացնում Վազգեն սրբազանը այս իրավիճակի հանգուցալուծումը.
օր-օրի է սրվում հակամարտությունը հոգևոր ու աշխարհիկ իշխանությունների միջև:

«Իմ կարծիքը հետևյալն է, որ ճիշտ պիտի լինի,որ երկու կողմի մեր ղեկավարները՝ որպես մեր ազգի և պետության ներկայացուցիչներ, նստեն երկխոսության և բոլոր հարցերին լուծում տան», - ասաց Վազգեն արքեպիսկոպոսը, «Ազատության» հարցին՝ «դա հնարավո՞ր է, ըստ Ձեզ, ձեր տպավորությամբ՝ կողմերը պատրա՞ստ են նման երկխոսության», արձագանքելով. - «Ես չեմ կարող ասել, չեմ կարող ասել, բայց դա պիտի՛ լինի, ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ է, որ լինի»:

Հարցին էլ՝ խոսե՞լ է այդ մասին Հեհափառի հետ, Վազգեն արքեպիսկոպոսը հրաժարվեց պատասխանել:

Երեկվանից Մայր Աթոռում Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողով է սկսվել: Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության՝ օրակարգում նաև հակաեկեղեցական արշավն է՝ որպես մարտահրավեր: «Հանգուցալուծումն ինչպե՞ս եք պատկերացնում», - «Ազատություն»-ը հարցրեց Վայոց ձորի թեմի առաջնորդին: Աբրահամ արքեպիսկոպոսը վերջին հինգ ամիսներին սակավախոս է:

«Ժողովը կորոշի, ես չեմ որոշողը ... անշուշտ, հավանաբար, որևէ ժողով», - ասաց Աբրահամ արքեպիսկոպոս Մկրտչյանը՝ դժվարանալով պատասխանել հարցին, թե արդյոք այս ժողովում որոշումներ կլինեն:

Արդյո՞ք բոլոր միաբաններն են այն կարծիքին, որ Վեհափառը պիտի չթողնի գահը. - «Ես չգիտեմ՝ էդ քննարկումը կա թե չկա, ես, Վայոց ձորում չեն ասում տենց բաներ, կա թե չկա՝ չգիտեմ», - նշեց Աբրահամ արքեպիսկոպոսը:

Ժողովի ընդմիջմանը Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանին փորձեցինք մոտենալ, նա հաստատուն քայլերով դուրս էր գալիս Վեհարանի տարածքից, տեսախցիկը նկատելուն պես հետ պտտվեց: Ավելի ուշ՝ հրաժարվեց հարցազրույցից:

Արևմտյան Եվրոպայի Հայրապետական պատվիրակ և Վատիկանում Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի ներկայացուցիչ Խաժակ արքեպիսկոպոս Պարսամյանը նույնպես Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ է, նա Հովհաննավանքում տեղի ունեցողի վերաբերյալ Մայր Աթոռի պաշտոնականից տարբերվող տեսակետ չունի:

«Ոչ կանոնական է այդ, բնականաբար, ոչ կանոնական է», - ասաց Խաժակ սրբազանը՝ մնացած հարցերին ի պատասխան առաջարկելով սպասել պաշտոնական հաղորդագրությանը ժողովի ավարտին, այսինքն՝ երեք օրից. - «Որևէ մեկ եզրակացության չենք եկած»:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Մայր Աթոռում սկսվել է Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովը

Փաշինյանը Հովհաննավանքում մասնակցում է Ասատրյանի մատուցած պատարագին, Մայր Աթոռում տոնում են կաթողիկոսի գահակալության տարեդարձը

Վարչապետ. «Շարունակելու ենք մեր աղոթքները Հովհաննավանքում, հետո նաև Մայր Աթոռում»

«Հովհաննավանքում ծիսակատարությունների անվան տակ կատարվող գործողությունները պղծություն են». Մայր Աթոռ

«Չեմ գնալու, Վեհափառի տված բնակարանի կողպեքն էլ եմ փոխել»

«Կարգալույծը չի կարող կարգալույծ անել, Տեր Արամ Ասատրյանը կարող է պատարագ մատուցել Հովհաննավանքում». Փաշինյան

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG