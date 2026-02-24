«Մարտի 1»-ի գործով առաջիկայում կլինեն նոր մեղադրյալներ. Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար

«Մարտի 1»-ի գործով առաջիկայում կլինեն նոր մեղադրյալներ, «Ազատության» հարցին ի պատասխան հայտարարեց Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ղեկավար Արթուր Նահապետյանը:
Թե կոնկրետ որ դրվագով, Նահապետյանը չմանրամասնեց:
Ավելի վաղ հայտնի դարձավ, որ «Մարտի 1»-ի գործի շրջանակում մեղադրանքներ էին առաջադրվել Երևանի նախկին փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանին և Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին:
2008 թվականի հետընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ 10 մարդ է զոհվել: Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը անցած տարվա սեպտեմբերին հրապարակած վճռով արձանագրել է, որ զոհերի մեծ մասի դեպքում Հայաստանը խախտել է նրանց կյանքի իրավունքը։
Հայաստանի երկրորդ նախագահն ու նրա երեք բարձրաստիճան ենթակաները «Մարտի 1»-ի գործով չորս տարի առաջ արդարացվեցին, սակայն մեկ տարի առաջ գործը վերաբացվեց, անցած ամիս էլ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավորը հաստատեց Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ նոր մեղադրանքի որոշումները: