Մակրոնը Կիպրոսում է՝ քննարկելու անվտանգության հարցերը

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնն այսօր ժամանել է Կիպրոս՝ քննարկելու տարածաշրջանային անվտանգության հարցերը։ Մակրոնը Պաֆոս է հասել, հանդիպել նախագահի՝ Նիկոս Քրիտոդուլիդիսի և վարչապետ Կիրակոս Միցոտակիսի հետ։

Ֆրանսիան Միջերկրական ծով էր տեղափոխել ռազմական նավեր, այդ թվում՝ «Charles de Gaulle» ավիակիր նավը, ֆրիգատ և հակաօդային պաշտպանական միավորներ, որպեսզի ամրապնդի պաշտպանությունը այդ տարածաշրջանում և ցույց տա իր աջակցությունը Կիպրոսին։

Մերձավոր Արևելքի պատերազմն արդեն դուրս է եկել Պարսից ծոցի պետությունների սահմաններից և հասել Միջերկրական ծովի տարածաշրջան, որտեղ մարտի 2-ին անօդաչու սարքը հարվածել էր Կիպրոսում գտնվող բրիտանական ռազմաօդային բազային։

