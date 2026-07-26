Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«ՄԱԿ կանոնադրության բացահայտ խախտում»․ Արաղչին՝ Ուկրաինայի կողմից իրանական նավի թիրախավորման մասին

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչի, արխիվ
Իրանի ԱԳ նախարար Աբբաս Արաղչի, արխիվ

Անդրադառնալով Կասպից ծովում ուկրաինական ուժերի կողմից իրանական առևտրային նավի թիրախավորմանը՝ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին կատարվածը «ՄԱԿ կանոնադրության բացահայտ խախտում» է որակել։

«Զելենսկին հարձակվել է իրանական առևտրային նավի վրա՝ նավաստի սպանելով։ Սա ՄԱԿ կանոնադրության բացահայտ խախտում է, որն արվել է Իսրայելի դրդմամբ՝ Եվրոպան իր պատերազմի մեջ ներքաշելու համար», - X-ում գրել է Արաղչին։

Նա հայտնել է նաև, որ ԵՄ արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալլասի և ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ հեռախոսազրույցներում ընդգծել է, որ Կիևի այս քայլը «չի կարող անպատասխան մնալ»։

Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը շաբաթ օրը դատապարտել է Կասպից ծովում իրանական առևտրային նավի վրա ուկրաինական հարձակումը՝ հայտարարելով, որ պայթյունի պատճառով մեկ նավաստի զոհվել է, ևս մեկը՝ վիրավորվել:

Թեհրանը նավի վրա հարձակումն ագրեսիա է որակել և հայտարարել, որ պաշտպանելու է իր ազգային շահերն ու անվտանգությունը՝ միևնույն ժամանակ Կիևին մեղադրելով ուկրաինական պատերազմն ընդլայնելու փորձերի մեջ։

Ինչպես հայտնում է իրանական պետական IRNA գործակալությունը, Թեհրանում Ուկրաինայի ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է ԱԳՆ, որտեղ իրանական կողմն իր բողոքն է հայտնել, ինչպես Թեհրանն է բնութագրում, «թշնամական և հանցավոր» հարձակման առթիվ։


XS
SM
MD
LG