Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կասպից ծովում իրանական առևտրային նավի վրա ուկրաինական հարձակումից զոհ կա, հայտնում են Թեհրանից

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Կասպից ծովը, արխիվ
Կասպից ծովը, արխիվ

Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը շաբաթ օրը դատապարտել է Կասպից ծովում իրանական առևտրային նավի վրա ուկրաինական հարձակումը՝ հայտարարելով, որ պայթյունի պատճառով մեկ նավաստի զոհվել է, ևս մեկը՝ վիրավորվել, փոխանցում է Reuters-ը։

Թեհրանը նավի վրա հարձակումն ագրեսիա է որակել և հայտարարել, որ պաշտպանելու է իր ազգային շահերն ու անվտանգությունը՝ միևնույն ժամանակ Կիևին մեղադրելով ուկրաինական պատերազմն ընդլայնելու փորձերի մեջ։

Ինչպես հայտնում է իրանական պետական IRNA գործակալությունը, Թեհրանում Ուկրաինայի ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է ԱԳՆ, որտեղ իրանական կողմն իր բողոքն է հայտնել, ինչպես Թեհրանն է բնութագրում, «թշնամական և հանցավոր» հարձակման առթիվ։

Իրանական կողմի դատապարտումը համընկել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի այն հայտարարությունների հետ, թե, Կիևի տեղեկություններով, Ռուսաստանը Մերձավոր Արևելքում իր արբանյակային դիտարկումների տվյալները փոխանցում է Իրանին՝ այդպես նպաստելով տարածաշրջանի պետություններին հասցվող ավիահարվածներին։

Ավելի վաղ Զելենսկին հայտարարել էր, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը Կասպից ծովում ռուսական ռազմանավի և Իրանի հետ փոխկապակցվող ռազմական բեռներ փոխադրող նավերի են հարվածել։

Կիևը հուլիսի սկզբից արձանագրել է «Ծոցի երկրներում և այնտեղ տեղակայված ԱՄՆ ռազմական օբյեկտներում Ռուսաստանի ակտիվ արբանյակային հետախուզական գործունեությունը։ Արբանյակային լուսանկարները հետագայում հայտնվում են Իրանում, - X-ում գրել է Ուկրաինայի ղեկավարը՝ շարունակելով, - Միևնույն ժամանակ, ակնհայտ փոխկապակցվածություն կա այս օբյեկտների վերաբերյալ Ռուսաստանի արբանյակային լուսանկարների և իրանական հարվածների միջև՝ ինչպես հարձակումներից առաջ՝ դրանց նախապատրաստվելիս, այնպես էլ հետո՝ հասցված վնասը գնահատելու համար»։

Զելենսկիի խոսքով՝ ռուսական արբանյակային դիտարկումը միայն հուլիսի 19-ին և 20-ին չորս ավիաբազա է ներառել՝ երկուսը Բահրեյնում, մեկը Հորդանանում, մեկը Քուվեյթում։


XS
SM
MD
LG