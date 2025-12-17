Լուվրի թանգարանը փակ է. աշխատողները քննարկում են գործադուլի երկարաձգումը

Աշխարհի ամենաշատ այցելվող Լուվրի թանգարանը շարունակում է փակ մնալ: Շաբաթասկզբին գործադուլ հայտարարած աշխատակիցները շարունակում են քննարկել այն երկարաձգելու հարցը:
Փարիզի հայտնի թանգարանի աշխատակիցները դգոհում են աշխատավարձից և աշխատանքային պայմաններից:
Գործադուլը հայտարարվել է հոկտեմբերին թանկարժեք իրերի զանգվածային գողությունից, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների հետ կապված վերջին խնդիրներից հետո, ներառյալ ջրի արտահոսքը, որի պատճառով վնասվել էին հնագույն գրքերը:
Արհմիությունները հայտարարել են, որ Լուվրի աշխատակիցները ծանրաբեռնված են: Նրանք կոչ են արել ավելացնել աշխատողների թիվը, բարձրացնել աշխատավարձերը և վերաբաշխել ծախսերը:
Թանգարանի տնօրենն այսօր ավելի ուշ պետք է պատասխանի Ֆրանսիայի Սենատի հարցերին: