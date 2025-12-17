Հայաստանն ու Ֆրանսիան ստորագրել են պաշտպանական համագործակցության 2026թ. ծրագիրը

Հայաստանն ու Ֆրանսիան դեկտեմբերի 15-16-ը Փարիզում անցկացրել են երկկողմ ռազմավարական պաշտպանական խորհրդակցություններ, հայտնում է Պաշտպանության նախարարությունը։ Խորհրդակցությունների արդյունքում ստորագրվել է Հայաստան-Ֆրանսիա պաշտպանական համագործակցության 2026 թվականի ծրագիրը:
Այն ընդգրկում է մի քանի տասնյակ միջոցառումներ Զինված ուժերի կենսագործունեության գրեթե բոլոր ոլորտներում:
Բացի այդ, ամփոփվել են համագործակցության շրջանակում 2025 թվականի աշխատանքները, նախանշվել են հաջորդ տարվա ծրագրերը:
Որոշվել է հաջորդ ռազմավարական պաշտպանական խորհրդակցություններն անցկացնել Երևանում։
Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարության կողմից երկրի խորհրդարանին ներկայացրած զեկույցի համաձայն՝ Հայաստանը 2023-2024 թվականներին Ֆրանսիայի հետ ստորագրել է ավելի քան 274 միլիոն եվրոյի սպառազինության պայմանագրեր։
Զեկույցում նշվում է, որ Ֆրանսիան Հայաստանին մատակարարում է Caesar հաուբիցներ. այդ մասին հայտնի էր դարձել դեռ 2024-ին, իսկ փաստաթղթի մեկ այլ մասում նշվում է Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանին 15 հակատանկային հրթիռներ ու հրթիռային կայանքներ մատակարարելու մասին։