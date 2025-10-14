Լուկաշենկո․ «Ես Նոբելյան մրցանակից կհրաժարվեի»

«Խորհուրդ եմ տալիս Դոնալդ Թրամփին շատ չտխրել, որ չի արժանացել խաղաղության Նոբելյան մրցանակի», - այսoր հայտարարել է Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո՝ պնդելով, որ եթե ինքը Նոբելյան դափնեկիր դառնար, ապա կհրաժարվեր մրցանակից։
«Աշխարհում ապրող մարդիկ պետք է իմանան, թե ինչ են անում Միացյալ Նահանգներն ու դրա ղեկավարը միջազգային ասպարեզում։ Մարդկանց գնահատականը շատ ավելի կարևոր է, քան քաղաքականացված Նոբելյան կոմիտեինը», - ասել է Լուկաշենկոն։
2025 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորհվել է Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոյին: