Լուկաշենկո․ «Ես Նոբելյան մրցանակից կհրաժարվեի»

Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո, արխիվ
«Խորհուրդ եմ տալիս Դոնալդ Թրամփին շատ չտխրել, որ չի արժանացել խաղաղության Նոբելյան մրցանակի», - այսoր հայտարարել է Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկո՝ պնդելով, որ եթե ինքը Նոբելյան դափնեկիր դառնար, ապա կհրաժարվեր մրցանակից։

«Աշխարհում ապրող մարդիկ պետք է իմանան, թե ինչ են անում Միացյալ Նահանգներն ու դրա ղեկավարը միջազգային ասպարեզում։ Մարդկանց գնահատականը շատ ավելի կարևոր է, քան քաղաքականացված Նոբելյան կոմիտեինը», - ասել է Լուկաշենկոն։

2025 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակը շնորհվել է Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Մարիա Կորինա Մաչադոյին:

