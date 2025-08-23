Մատչելիության հղումներ

Լիլիթ Մակունցն ավարտում է պաշտոնավարումը որպես ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպան

Լուսանկարը՝ ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպանության ֆեյսբուքյան էջից
Լուսանկարը՝ ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպանության ֆեյսբուքյան էջից

Երեկ Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանությունում տեղի է ունեցել հրաժեշտի ընդունելություն դեսպան Լիլիթ Մակունցի պատվին՝ վերջինիս պաշտոնավարման ավարտի կապակցությամբ։

Դեսպանության ֆեյսբուքյան էջում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն՝ միջոցառմանը ներկա էին ԱՄՆ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, Կանզասի Ազգային գվարդիայի և երկկուսակցական առաջատար վերլուծական կենտրոնների ներկայացուցիչներ, ԱՄՆ-ում ՀՀ պատվո հյուպատոսները, ինչպես նաև ամերիկահայ համայնքի ներկայացուցիչներ։

Իր հրաժեշտի խոսքում, անդրադառնալով իր չորս տարվա պաշտոնավարմանը, Մակունցը հայտնեցլ է իր խորը երախտագիտությունը։ Նա ընդգծել է օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատմական խաղաղության համաձայնագրի նախաստորագրումը՝ որպես նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ կյանքի կոչված կարևորագույն իրադարձություն։

Դեսպանը նշել է, որ երկու երկրների միջև հարաբերությունների հետագա ընթացքի և կայունության առանցքային տարր է հայ-ամերիկյան հարաբերությունների անցումը ռազմավարական գործընկերության մակարդակի։

Լիլիթ Մակունցը Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան է նշանակվել 2021 թվականի օգոստոսին, մինչ այդ երկուսուկես տարի ղեկավարել էր Ազգային ժողովի իշխանական «Իմ քայլը» խմբակցությունը:



