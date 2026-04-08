Տասնյակ զոհեր Բեյրութում՝ Իսրայելի հարվածների հետևանքով

Չնայած հրադադարի կնքմանը՝ Իսրայելն այսօր հուժկու հարվածներ է հասցրել Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի կենտրոնական թաղամասերին։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն՝ այս հարվածներն ամենաուժգինն էին պատերազմի սկզբից ի վեր։
Լիբանանի առողջապահության նախարարության տեղեկություններով՝ հարվածների հետևանքով տասնյակ զոհեր և հարյուրավոր վիրավորներ կան, դրանց հստակ թիվը ճշտվում է։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Կացը հայտարարել է՝ իր երկիրը պահանջում է, որ Իրանի հետ կնքված հրադադարը չտարածվի Լիբանանի վրա։
«Մենք պետք է փոխենք Լիբանանում առկա իրողությունները՝ Իսրայելի հյուսիսային շրջանների բնակչության անվտանգությունն ապահովելու համար»,- ասել է Իսրայել Կացը։