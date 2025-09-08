Լավրովը՝ վաշինգտոնյան փաստաթղթի մասին. «Կայծի պես կանցնի, եթե ոչինչ չհետևի»

«Պետք է հետևել՝ ինչպես են հայ - ադրբեջանական պայմանավորվածությունները կյանքի կոչվելու, Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթղթում շատ բան համաձայնեցված չէ», - հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Ելույթ ունենալով Մոսկվայի Միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտում՝ Սերգեյ Լավրովը պնդել է, թե պայմանագրի նախաստորագրումից հետո սկիզբ առած ոգևորությունն այժմ փոխարինվել է կասկածամիտ գնահատականներով։
«Այդպիսի գործողությունները նման են արտաքին քաղաքականության այն ժանրին, որի դեպքում անհրաժեշտ է ինչ-որ վառ բան անել և այն խաղարկել տեղեկատվական դաշտում։ Այդ մեթոդը կյանքի իրավունք ունի, սակայն եթե դրան ոչինչ չհետևի, եղածը կայծի պես կանցնի, մինչդեռ մենք հետաքրքրված ենք, որ իրական խաղաղություն հաստատվի», - պնդել է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։
Լավրովը նաև ընդգծել է, որ Ռուսաստանը կողմ է Եվրասիայում ինտեգրացիոն գործընթացների զարգացմանը, այդ թվում՝ Արևմուտքի մասնակցությամբ, սակայն դա պետք է լինի ազնիվ։
«Խոսքն այն մասին է, որ Եվրասիայի տարբեր հատվածներում գործընթացները մեկը մյուսին չկրկնօրինակեն, այլ՝ փոխլրացնեն, որ տրանսպորտային միջանցքների նախագծերը մշակվեն՝ հաշվի առնելով ամենաօպտիմալ երթուղիները», -ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։