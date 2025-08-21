Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լավրովը մեղադրում է եվրոպացիներին «Ալյասկայում ձեռք բերված առաջընթացը խաթարելու փորձի մեջ»

Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքների տրամադրումը «արտաքին ռազմական միջամտության» միջոցով՝ բացարձակապես անընդունելի է Ռուսաստանի համար, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։

Վերջինս միաժամանակ մեղադրել է Կիևի եվրոպացի դաշնակիցներին՝ պնդելով, թե նրանք խափանում են այն առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։

Անցած շաբաթ նախագահներ Պուտինի և Թրամփի միջև Ալյասկայում կայացած հանդիպումից հետո եվրոպական երկրների ղեկավարները հայտարարում են, թե պատրաստ են զորք տեղակայել Ուկարինայում՝ցամաքային, օդային ու ծովային անվտանգությունն ամրապնդելու համար։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG