Լավրովը մեղադրում է եվրոպացիներին «Ալյասկայում ձեռք բերված առաջընթացը խաթարելու փորձի մեջ»

Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքների տրամադրումը «արտաքին ռազմական միջամտության» միջոցով՝ բացարձակապես անընդունելի է Ռուսաստանի համար, հայտարարել է արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Վերջինս միաժամանակ մեղադրել է Կիևի եվրոպացի դաշնակիցներին՝ պնդելով, թե նրանք խափանում են այն առաջընթացը, որ ձեռք է բերվել Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ։
Անցած շաբաթ նախագահներ Պուտինի և Թրամփի միջև Ալյասկայում կայացած հանդիպումից հետո եվրոպական երկրների ղեկավարները հայտարարում են, թե պատրաստ են զորք տեղակայել Ուկարինայում՝ցամաքային, օդային ու ծովային անվտանգությունն ամրապնդելու համար։