Լավրովը չի մասնակցի ԵԱՀԿ գագաթնաժողովին

ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրով, արխիվ
ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրով, արխիվ

Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը չի մասնակցի հաջորդ շաբաթ Վիենայում մեկնարկող ԵԱՀԿ ամենամյա գագաթնաժողովին։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ «ԵԱՀԿ անդամ պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին Ռուսաստանը կներկայացնի նախարարի տեղակալ պարոն Գրուշկոն», - նշել է Զախարովան։

Լավրովը չի մասնակցել նաև այսօր Բիշքեկում կայացած ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին։ Պատճառների մասին ռուսական կողմը չի նշել։

Վերջին շրջանում ռուսաստանյան ընդդիմադիր շրջանակները պնդում են, որ Ռուսաստանի նախագահը դժգոհ է Սերգեյ Լավրովի աշխատանքից։

