Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Լավրով. Պատրաստ եմ հանդիպել Ռուբիոյին

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ, սակայն Ռուսաստանի շահերը պետք է հաշվի առնվեն Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու համար։

«Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և ես հասկանում ենք կանոնավոր հաղորդակցության անհրաժեշտությունը», - պետական լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Լավրովը:

«Դա կարևոր է ուկրաինական հարցը քննարկելու և երկկողմ օրակարգը առաջ մղելու համար։ Ահա թե ինչու մենք շփվում ենք հեռախոսով և պատրաստ ենք անհրաժեշտության դեպքում անձնական հանդիպումներ անցկացնել», - ասել է ՌԴ արտգործնախարարը:

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG