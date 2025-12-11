Մատչելիության հղումներ

Լավրով․ «Ուկրաինական կարգավորման ծրագրի ընթացիկ տարբերակին մենք դեռ ծանոթ չենք»

«Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ամերիկյան ծրագրի ընթացիկ բովանդակությանը մենք դեռ ծանոթ չենք», - այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։

Նրա խոսքով` ռուսական կողմը Վաշինգտոնի հետ բանակցում է՝ «երկարաժամկետ և կայուն խաղաղության հասնելու նպատակադրմամբ»։ Ռուսական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով՝ ԵՄ ներկայացուցիչները այլ նպատակներ են հետապնդում։

«Արևմտյան Եվրոպան մտածում է բացառապես կրակի դադարեցման մասին։ Նրանց համոզմամբ, դա հնարավորություն կտա փոքր-ինչ շունչ քաշել և կրկին Զելենսկու վարչակազմին պատրաստել Ռուսաստանի Դաշնության դեմ պատերազմին»,-հայտարարել է Լավրովը։


