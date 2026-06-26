Քըլըչը շնորհավորել է Ռուբինյանին՝ ԱԺ նախագահի թեկնածու ընտրվելու կապակցությամբ

Հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քըլըչը շնորհավորել է Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանին՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության նիստում Ազգային Ժողովի նախագահի թեկնածու ընտրվելու կապակցությամբ։
«Շնորհավորում եմ Թուրքիա-Հայաստան կարգավորման գործընթացում իմ գործընկեր Ռուբեն Ռուբինյանին՝ Հայաստանի խորհրդարանի նախագահի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ, X-ում գրել է Քըլըչը՝ շարունակելով․ - Ավելի քան չորս տարի է, ինչ նրա հետ հաստատել ենք արդյունավետ աշխատանքային հարաբերություններ և անկեղծ բարեկամություն։ Մաղթում եմ նրան շարունակական հաջողություններ իր նոր դերում»։
«Քաղաքացիական պայմանագրի» վարչության երեկվա նիստից հետո Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողներին հայտնեց, որ ԱԺ նախագահի թեկնածու է ընտրվել Ռուբեն Ռուբինյանը:
Թեկնածու ընտրվելուց հետո Ռուբինյանին ուղղված «Ազատության» հարցին, թե քանի որ նա ներգրավված է հայ-թուրքական բանակցություններում, հնարավո՞ր է այստեղ որևէ բան փոխվի, թե՞ ոչ, Ռուբինյանն արձագանքեց. «Չգիտեմ, չեմ մտածել, որովհետև հինգ րոպե առաջ է այդ որոշումը կայացվել, հինգ րոպեում չենք հասցրել այդ հարցին անդրադառնալ»:
Ռուբինյանի և Քըլըչի առաջին հանդիպումը 2022-ի հունվարին էր կայացել՝ Մոսկվայում։ Բանագնացները պարբերաբար հանդիպում են, սակայն գլխավոր խնդիրը՝ 30 տարուց ավելի փակ սահմանի վերաբացումը, մնում է չլուծված։