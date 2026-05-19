Հայ-թուրքական սահմանը կբացվի ՀՀ սահմանադրական փոփոխություններից հետո. Անկարայում Ադրբեջանի դեսպան

Ռուբինյան-Քըլըչ հանդիպումը՝ հայ-թուրքական սահմանի Մարգարա անցակետում, 2024 թվականի հուլիսի 30-ին։
Ռուբինյան-Քըլըչ հանդիպումը՝ հայ-թուրքական սահմանի Մարգարա անցակետում, 2024 թվականի հուլիսի 30-ին։

«Հայ-թուրքական սահմանը կբացվի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների գործընթացն ավարտին կհասցվի»,- թուրքական Cumhurriyet թերթին տված բացառիկ հարցազրույցում հայտարարել է Անկարայում Ադրբեջանի դեսպան Ռաշադ Մամեդովը։

Ադրբեջանցի դիվանագետի խոսքով՝ Բաքուն ներգրավված է Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։

«Հայ-թուրքական և հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացները զուգահեռ են զարգանում»,- նշել է դեսպանը։

«Հունիսի 7-ից հետո հայերը հանրաքվե կանցկացնեն և կփոխեն սահմանադրությունը։ Երբ տարածքային պահանջները վերացված կլինեն, ԱՄՆ-ում նախաստորագրված Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, իսկ հայ-թուրքական սահմանը կբացվի»,- հայտարարել է դեսպանը։

