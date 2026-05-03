Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

ԿԸՀ-ն մերժեց Վարդան Ղուկասյանի և Տիգրան Ուրիխանյանի գրանցումը որպես պատգամավորի թեկնածու

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը «Ալյանս» կուսակցության ընտրական ցուցակի առաջին համար Տիգրան Ուրիխանյանի գրանցումը որպես պատգամավորի թեկնածու մերժեց:

Ըստ հիմնավորման՝ նա փաստաթուղթ չի ներկայացրել այն մասին, որ վերջին 4 տարում միայն ՀՀ քաղաքացի է հանդիսացել և բնակվել է ՀՀ-ում:

ԿԸՀ-ն մերժեց նաև ԴՕԿ կուսակցության ընտրական ցուցակի առաջին համար Վարդան Ղուկասյանի գրանցումը՝ նույն պատճառաբանությամբ:

Վարդան Ղուկասյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը նշեց, որ Ղուկասյանը երրորդ երկրում գտնվում է կալանքի տակ և լիազոր մարմինների կողմից չէր կարող փաստաթուղթը վերցնել.

«Միջնորդում եմ քննարկումից հանել պարոն Վարդան Ղուկասյանի այս հարցը, մինչև ֆորսմաժորային վիճակների ավարտը»:

ԿԸՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանն ասաց, որ ԿԸՀ-ի լիազորություններից դուրս է անելու այն, ինչ ակնկալում է փաստաբանը: Հետևաբար, ԿԸՀ-ն մերժեց Վարդան Ղուկասյանի գրանցումը:

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր արտահերթ նիստ է գումարել. օրակարգում քաղաքական ուժերի գրանցումն է:







XS
SM
MD
LG