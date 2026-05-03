ԿԸՀ-ն արտահերթ նիստ է գումարել. օրակարգում քաղաքական ուժերի գրանցումն է

Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր արտահերթ նիստ է գումարել. օրակարգում քաղաքական ուժերի գրանցումն է:
«Բոլորին դեմ եմ» Ժողովրդավարական կուսակցության ներկայացուցիչներից նիստին փորձում էին մտնել Մարվելի կերպարներով՝ Spider Man-ը, Iron Man-ը, Hulk-ն ու Captain American-ը:
Կուսակցությունից նշում էին, որ այսկերպ «իրենց ուժն են ցուցադրում»։
ԿԸՀ նախագահ Վահագն Հովակիմյանը նիստը սկսելուց առաջ ասաց, որ լիազոր ներկայացուցիչները «դիմակով չեն կարող ներս մտնել»:
Կուսակցության ներկայացուցիչը ԿԸՀ նիստին ներկայացավ Spider Man-ի հագուստով, դիմակը հանած: