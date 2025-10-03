Մատչելիության հղումներ

Քրեական վարույթ է նախաձեռնվել Բորիս Ավագյանին ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով. ՀՀ ՔԿ

Սանկտ Պետերբուրգի՝ Հայաստանի հյուպատոսարանում Արցախի նախկին պաշտոնյայի մահվանից մոտ տասն օր անց Հայաստանի քննչական կոմիտեից փոխանցեցին, որ հարուցել են վարույթ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով: Քննչականն առայժմ մանրամասներ չի հաղորդում, թե ռուսաստանցի իրավապահների հետ համատե՞ղ են քննելու Բորիս Ավագյանի մահվան հանգամանքները:

Ռուսաստանի քննչական կոմիտեն մահվան հաջորդ օրը քրեական գործ հարուցեց ինքնասպանության դրդելու հոդվածով: 42-ամյա Ավագյանին մահացած էին գտել հյուպատոսարանի զուգարանում:

Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի նախկին տեղակալը հյուպատոսարան էր գնացել, իր վերջին տեսագրությունն ուղարկել էր հայաստանցի լրագրող Լիա Սարգսյանին, բացատրել, որ 14 ժամ խնդրում է իրեն արտահանձնել հայրենիք, բայց հայաստանյան իշխանությունները մերժում են:

Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպան Գուրգեն Արսենյանը, սակայն, «Ազատության» հետ զրույցում հերքել էր Ավագյանի՝ մահվանից առաջ հնչեցրած մեղադրանքները: Արսենյանը պնդել էր՝ հյուպատոսարանի աշխատակիցները նրա արտահանձնումը ոչ միայն չեն մերժել, այլև ժամեր շարունակ աշխատել են այն կազմակերպելու ուղղությամբ:

Արցախի նախկին պաշտոնյան մեղադրյալ էր միանգամից երկու երկրներում՝ Հայաստանում և Ռուսաստանում: Երևանը Ավագյանին հետախուզում էր փողերի լվացման, պետական սահմանն ապօրինի հատելու համար, ռուսական կողմը նրան դատարանի առջև էր կանգնեցրել ավելի քան 4,2 մլրդ ռուբլի մաքսատուրքերից խուսափելու գործով:


