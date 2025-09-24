Մատչելիության հղումներ

Իրավունք

Մահացած են գտել Սանկտ Պետերբուրգում ՀՀ հյուպատոսարանի զուգարանում

Բորիս Ավագյանը, արխիվային լուսանկար
Բորիս Ավագյանը, արխիվային լուսանկար

Գիշերը Սանկտ Պետերբուրգում՝ Հայաստանի հյուպատոսարանում արված տեսագրությունից հետո Բորիս Ավագյանին, ըստ ռուսական լրատվամիջոցների, մահացած են գտել, նախնական տեղեկություններով, հյուպատոսարանի զուգարանում:

«Այսօրվա դրությամբ իրավապահ մարմինները չեն կարողանում ինձ պատասխանել, թե ինչ պատճառներով ՀՀ քաղաքացուն չեն կարողանում ձևակերպել էքստրադիցիայի պահը», - մահից առաջ հրապարակված տեսանյութում ասում էր Ավագյանը:

Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի նախկին տեղակալն իր վերջին տեսագրությունն ուղարկել է հայաստանցի լրագրող Լիա Սարգսյանին, բացատրել, որ14 ժամ խնդրում է իրեն արտահանձնել հայրենիք, բայց հայաստանյան իշխանությունները մերժում են:

«Ցանկանում են, որ ՌԴ իրավապահ մարմիններին ինձ հանձնեն, որ չիրականանա իմ էքստրադիցիան: Ես՝ որպես ՀՀ քաղաքացի, պահանջում եմ, որ ՀՀ գլխավոր դատախազը կայացնի որոշում և ուղարկի ՀՀ ոստիկանության աշխատակիցներին իմ էքստրադիցիայի կատարման համար», -տեսանյութում շեշտում էր Ավագյանը:

Տեսագրությունից ժամեր անց հայտնի դարձավ նրա մահվան մասին: Ռուսաստանի իրավապահները տեղի ունեցածն արդեն ինքնասպանություն են որակել: Սանկտ Պետերբուրգի դատարանների Միացյալ մամուլի ծառայության ղեկավարը ռուսական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ մինչ այդ Ավագյանը, ով նաև «Ռոսրեեստր»-ի Սանկտ Պետերբուրգի վարչության ղեկավարի նախկին տեղակալն էր, փախուստի է դիմել Կրոնշտադտի շրջանային դատարանից: Ռուսական կողմը նրան դատարանի առջև էր կանգնեցրել ավելի քան 4,2 մլրդ ռուբլի մաքսատուրքերից խուսափելու գործով:

«Այսինքն՝ հետախուզման մեջ գտնվող անձը ինքնակամ գալիս է և ուզում է որպեսզի Հայաստանում իրեն դատեն, սակայն, այդ պահին, երբ նա ինձ հետ զրուցում էր, ասաց, որ արդեն 13-14 ժամ է՝ գտնվում է հյուպատոսարանում և տեղեկություն ունի, որ իրեն հանձնելու են ՌԴ իրավապահներին: Նա այդ պահի դրությամբ փախուստի էր դիմել, դատարանից դուրս էր եկել: Իմ տեղեկություններով՝ ասել էր, որ գնամ ծխեմ, հետ վերադառնամ ու այնտեղից փախուստի էր դիմել: Եվ, որպես ապահով ապաստան, գնացել էր Հայաստանի հյուպատոսարան», - «Ազատության» հետ զրույցում պատմեց լրագրող Լիա Սարգսյանը:

43-ամյա Ավագյանի դեմ քրեական գործ կա նաև Հայաստանում: Նա մեղադրյալի կարգավիճակ ունի: Քննչական կոմիտեից այսօր «Ազատությանը» փոխանցեցին, որ Ավագյանին հետախուզում էին փողերի լվացման, պետական սահմանն ապօրինի հատելու համար:

Հայաստանի իրավապահներն առայժմ որևէ տեղեկատվություն չեն փոխանցում Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի հյուպատոսարանի տարածքում տեղի ունեցած մահվան դեպքի վերաբերյալ: Արտաքին գործերի նախարարությունը ևս լուռ է: «Ազատությունը» զանգահարեց հյուպատոսի պաշտոնակատար Ազա Գրիգորյանին, խոսափողից այն կողմ գտնվող կինը խուսափեց մեր հարցերին պատասխանել ու անջատեց:

«Ազատություն». -Հյուպատոսարան եմ չէ՞ զանգել:

Ազա Գրիգորյան.- Այո:

«Ազատություն». - Բորիս Ավագյանի հետ կապված եմ զանգում, գիտեք, այստեղ լուրեր են տարածվում...

Ազա Գրիգորյան.- Այո, գիտեմ, գիտեմ, ուղղակի չեմ կարող հիմա ես որևիցե բան ասել:

Հայաստանը, թե՞ Ռուսաստանը կքննի 43-ամյա Ավագյանի մահվան գործը, պարզ չէ: Հասկանալի չէ նաև, թե ինչու են ռուսաստանցի իրավապահները քննությունը սկսել ինքնասպանության, ոչ թե սպանության վարկածի շուրջ:

