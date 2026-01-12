Մատչելիության հղումներ

Քրեական գործ՝ Գառնիում կաթողիկոսի հասցեին հնչեցրած արտահայտության համար

Իրավապահները քրեական գործ են հարուցել դեկտեմբերի 28-ին գառնեցի Էդվարդ Ստեփանյանի կողմից կաթողիկոսի հասցեին հնչեցրած արտահայտության համար:

Գլխավոր դատախազությունից «Ազատությանը» փոխանցեցին, որ վարույթը նախաձեռնվել է բռնություն գործադրելու հրապարակային կոչերի հոդվածով:

Ստեփանյանը ներկա էր գյուղի եկեղեցում վարչապետի մասնակցությամբ պատարագին: Իշխանական կուսակցության լրատվամիջոցի՝ Civic.am-ի լրագրողն էր մոտեցել եկեղեցու բակում հավաքվածներին, հարց տվել, թե «ի՞նչ պիտի լինի, որ նա հեռանա»: Քաղաքացին պատասխանել էր. «Մի հատ քար խփեն գլխին, սատկացնեն»:

