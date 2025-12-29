Գառնիում կաթողիկոսի հասցեին հայտարարությունը հանցագործությո՞ւն է. դատախազությունը դեռ ուսումնասիրում է

Արդյո՞ք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համակիր գառնեցի Էդվարդ Ստեփանյանն իր առաջարկության համար կկանգնի դատարանի առաջ:
Երեկ Ստեփանյանը ներկա էր գյուղի եկեղեցում վարչապետի մասնակցությամբ պատարագին: Իշխանական կուսակցության լրատվամիջոցի՝ Civic.am-ի լրագրողն էր մոտեցել եկեղեցու բակում հավաքվածներին, հարց տվել, թե «ի՞նչ պիտի լինի, որ նա հեռանա»: Քաղաքացին պատասխանել էր. «Մի հատ քար խփեն գլխին, սատկացնեն»:
Ստեփանյանն, ըստ Գառնիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղարի, համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող կոմունալ տնտեսության աշխատակից է, զբաղվում է ջրաչափերի սպասարկմամբ: Դատախազությունից «Ազատությանը» հայտնեցին, թե ուսումնասիրում են Ստեփանյանի հայտարարությունը: Եթե պարզվի, որ կա հանցակազմ, ապա գործը կուղարկի Քննչական կոմիտե՝ վարույթ նախաձեռնելու համար:
Մինչ դատախազությունը կորոշի գառնեցի տղամարդու ճակատագիրը, քննչականում ու դատարաններում տասնյակ գործեր կան ընդդիմադիր ճամբարի ներկայացուցիչների դեմ:
Իրավապաշտպանները հիշեցնում են խտրական արդարդատության մասին:
