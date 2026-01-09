Մատչելիության հղումներ

Կլիչկոն կիևցիներին կոչ է արել լքել քաղաքը

Ռուսական հարվածի հետևանքները, Կիև, Ուկրաինա, հունվարի 9, 2026թ.
Ռուսական հարվածի հետևանքները, Կիև, Ուկրաինա, հունվարի 9, 2026թ.

Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն կոչ է արել քաղաքի բնակիչներին հնարավորության դեպքում ժամանակավորապես լքել քաղաքը։ Պատճառը անցած գիշեր Կիևում գտնվող էներգետիկ օբյեկտներին հասցված ռուսական հարվածներն էին։

«Այդ հարվածների հետևանքով այս պահին քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի կեսը մնացել է առանց ջերմամատակարարման»,- նշել է Կլիչկոն։

Կիևի քաղաքապետի խոսքով՝ պատերազմի գրեթե 4 տարիների ընթացքում արձանագրված ռուսական հարվածներից և ոչ մեկը այդքան վնաս չէր պատճառել քաղաքի էներգետիկ համակարգին, որքան այս գիշեր իրականացվածը։

Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ այդ հարվածի հետևանքով զոհվել է առնվազն չորս մարդ, կան վիրավորներ:


Ուղիղ հեռարձակում

