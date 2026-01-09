Իշխանությունները հաղորդում են, որ Կրիվոյ Ռոգում երկու հրթիռ է ընկել բազմաբնակարան շենքերի վրա

Հունվարի 8-ի երեկոյան Ուկրաինայի Կրիվոյ Ռոգ շրջանը «Իսկանդեր» տեսակի երկու բալիստիկ հրթիռներով հարձակման է ենթարկվել, սոցիալական ցանցերում գրել է տեղական պաշտպանության խորհրդի ղեկավար Ալեքսանդր Վիլկուլը։
Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը նույնպես հայտնել են Կրիվոյ Ռոգի ուղղությամբ անօդաչու թռչող սարքերի տեղաշարժի մասին։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են պայթյունների մասին:
Վիլկուլի խոսքով՝ քաղաքի վրա անօդաչու թռչող սարքերի և հրթիռների հարձակման հետևանքով վիրավորվել է 17 մարդ, այդ թվում՝ երեք երեխա և ութ կին։
Տեղական իշխանությունները հայտնում են, որ Կրիվոյ Ռոգում վնասվել է 29 բազմահարկ շենք, մինչև 10 բիզնես և տրանսպորտային միջոց։ Բնակելի շենքերից բացի, վնասվել են նաև ենթակառուցվածքները։
Քաղաքում վիրավորների տարհանման տեսանյութերը հայտնվել են համացանցում։
Խերսոնում հունվարի 8-ին ռուսական հրետակոծության հետևանքով զոհվել է երեք մարդ, ևս երկուսը՝ վիրավորվել։ Այդ առավոտյան քաղաքի վրա մեկ այլ հարձակման ժամանակ վիրավորվել է չորս մարդ։ Խերսոնի մարզի Տարասա Շևչենկո գյուղի մոտակայքում զոհվել է ևս մեկ մարդ, ևս երկուսը՝ վիրավորվել։