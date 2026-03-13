ՔԿ-ն միջնորդել է մեկ ամսով երկարաձգել Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքը

Քննչական կոմիտեն միջնորդել է, որ գործարար Սամվել Կարապետյանի տնային կալանքը մեկ ամսով երկարաձգվի: Կառույցի խոսնակն «Ազատությանը» փոխանցեց՝ այժմ դատարանում ընթանում է այս միջնորդության քննությունը։
Դատարանի բակում հավաքվել են Սամվել Կարապետյանի աջակիցները:
Դատարանի բակում է նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանը: Լրագրողների հարցին՝ արդյոք առաջարկ եղե՞լ է լինել «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության առաջին համարը և դառնալ վարչապետի թեկնածու, նա պատասխանեց՝ «ոչ»:
«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր ավելի վաղ ակցիա իրականացրեցին կառավարության դիմաց: Ակցիայի մասնակիցները վարչապետից պահանջում էին վերջ տալ «անօրինական գործողություններին, որ Հայաստանում այլևս չլինեն քաղբանտարկյալներ»: «Ազատություն Սամվել Կարապետյանին», «Ազատություն Հայաստանի Հանրապետությանը»՝ այս կարգախոսներով են նրանք եկել կառավարության շենքի մոտ:
Կարապետյանը մեղադրյալի աթոռին հայտնվեց անցած տարվա հունիսին, երբ հայտարարեց իշխանության թիրախում հայտնված Հայ Առաքելական եկեղեցին «իր ձևով» պաշտպանելու մասին: Իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչից բացի, գործարարին մեղադրում են փողերի լվացման հոդվածով: Սամվել Կարապետյանը յոթ ամիս Ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում էր, հիմա՝ տնային կալանքի տակ: