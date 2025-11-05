Մատչելիության հղումներ

Հայաստան

ՔԿ ղեկավարը հրաժարվեց ընդդիմադիր պատգամավորի նվիրած խաղալիք ձեռնաշղթայից՝ «իսկականն ունեմ»

Ընդդիմադիր պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանը Քննչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանին այսօր խորհրդարանում ձեռնաշղթաներ էր նվեր բերել՝ ասելով. «Քանի որ Դուք կալանքների մասով շատ ակտիվ եք և կալանքի միջնորդություններ ներկայացնելիս երկար չեք վարանում, այդ առիթով ուզում եմ Ձեզ խորհրդանշական մի նվեր նվիրել: Ցանկացած քաղաքացուն կալանավորման միջնորդություն ներկայացնելուց առաջ երկար մտածել՝ արդյոք արժե կալանքի տանել այս քաղաքացուն, որովհետև այնպիսի տպավորություն է մեր երկրում, որ քաղաքացիների կալանավորման հարցով Քննչական կոմիտեն ակտիվ է միայն այն ժամանակ, երբ կա քաղաքական հրահանգ, բայց հանցագործները ազատ ման են գալիս»:

«Սա ես թույլ չեմ տալիս...», - Թագուհի Թովմասյանի նվերից վրդովվեց իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանը, թե նվերի համար լավագույն պահը չէ: Վարդանյանը սպառնում էր նիստը ընդհատել. «Խնդրում եմ այդ ձեռնաշղթան պահեք, հակառակ դեպքում՝ ես կընդհատեմ նիստը»:

Նվերի հասցեատերն իշխանականի պես չբորբոքվեց. ՔԿ նախագահ Արթուր Պողոսյանն ավելի խաղաղ արձագանքեց. «Ինձ նվեր պետք չի, առավել ևս այդ խաղալիքը, ես դրա իսկականն ունեմ»:

Իսկական ձեռնաշղթաներով վարչապետ Փաշինյանի քաղաքական հակառակորդներին ազատությունից զրկելու քրեական գործերի մասին հարցերի պակաս չեղավ այսօր խորհրդարանում: Ընդդիմադիր պատգամավորները Քննչական կոմիտեի ղեկավարին մեղադրում էին, թե համակարգը իշխանության ձեռքում քաղաքական գործիք է դարձրել: Իշխանության հակառակորդներին ակտիվ կալանավորում են, հոգևորականներին հետապնդում ու հնչեղ սպանությունները չեն բացահայտվում: Օրինակ՝ Փարաքարի ընդդիմադիր համայնքապետի սպանությունը:

«Քննչական կոմիտեի նախագահը երբ որ հելնի ասի՝ դեպքը բացահայտված չի, չբացված է: Դա, լո՞ւրջ ա, լուրջ չի, չէ՞: Այսինքն՝ կատարողների մասով դեպքը բացահայտել ենք», - ասաց ՔԿ ղեկավարը:

Իսկ ի՞նչ է բացահայտել քննչականը մեկ այլ հնչեղ՝ գործարար Սամվել Կարապետյանի գործով: «Տաշիր»-ի սեփականատերը ազատությունից զրկվեց մոտ վեց ամիս առաջ՝ Հայ Առաքելական եկեղեցին Նիկոլ Փաշինյանի արշավից պաշտպանելուց ժամեր անց: Եկեղեցին իր ձևով պաշտպանելու խոսքերը Քննչական կոմիտեն ներկայացնում է իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչ: Բացի այդ կարճ հարցազրույցից՝ ուրիշ ապացույցներ ունե՞ն, որ իշխանությունը զավթելու կոչ է արել, ՔԿ ղեկավարն ասաց. «Փաստերը կներկայացվեն այն ժամանակ, երբ որ գործը հրապարակային դառնա, այդ փաստերը կներկայացնենք, այդ ժամանակ վստահ եմ այդ հարցերն էլ չեն ծագի»:

Սամվել Կարապետյանը հայտարարել էր. «Քանի որ ես միշտ եղել եմ Հայոց եկեղեցու ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն: Եթե քաղաքական գործիչներին չհաջողվի, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին»:

Գործարարի այս մեկնաբանությունում ո՞րն է իշխանությունը զավթելու կոչ, որ նրան վեց ամիս է՝ պահում են Ազգային անվտանգության ծառայության նկուղում, Քննչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը պատասխանեց. «Դուք ինձ հիմա մեղադրանքի էությունն ասում եք պարզաբանի: Մեղադրանքի մեջ ամեն ինչ արտացոլված է»:

Իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի հոդվածից հետո գործարարին փողերի լվացման մեղադրանքներ առաջադրեցին: Մեկով դատարանով էլ հաստատվեց, որ Կարապետյանի մասնակցության վերաբերյալ հիմնավոր կասկած չկա: Ինչո՞ւ այս մասով գործը չեն կարճում, և ինչո՞ւ իշխանությունը զավթելու կոչերի դրվագը դատարան չի հասնում: Արթուր Պողոսյանի խոսքով. «Երբ մենք միասնական մեղադրանք ունենք, օրենքը հնարավորություն չի տալիս մեղադրանքը տրոհել և մի մասով ուղարկել դատարան, մյուսով անձը շարունակի գտնվել քրեական հետապնդման կարգավիճակում»:

Իշխանությունը զավթելու կոչի դրվագով բացի հայտնի մեկնաբանությունից լրագրողներին այլ հիմքեր չներկայացնող Պողոսյանը վստահեցնում էր, թե գործարարին քաղաքական հրահանգով չեն կալանավորել: Արթուր Պողոսյանին հիշեցրինք վարչապետի ֆեյսբուքյան գրառումներից մեկը, որ նախորդել էր Կարապետյանի կալանքին: Փաշինյանը հրապարակային վիրավորական բառապաշարով սպառնացել էր ընդմիշտ պասիվացնել հոգևորականների բարեգործներին: Սա իրավապահներին ուղղորդում կամ միջամտություն չէ՞.

ՔԿ նախագահ.- «Դա որևիցե կերպ միջամտություն համարել անհնար է»:

Լրագրող.- Անձամբ Նիկոլ Փաշինյանից հրահանգները sms-ով, հեռախոսազանգով, թե՞ մեիլով եք ստանում:

ՔԿ նախագահ.- «Թույլ տվեք Ձեր հարցին չպատասխանել: Որովհետև կոմիտեի նախագահի և երկրի գործադիր իշխանության մարմնի ղեկավարի հարաբերությունները սահմանված է օրենքով»:

Քննչականի ղեկավարը հրահանգել բառի հետ կապված որևէ առարկություն չուներ: Իսկ հրահանգ իջե՞լ է, որ գործարարին կալանքի տակ պահեն մինչև 2026-ի ընտրությունների ավարտը. «Չէ, նման հրահանգ չկա»:

2026-ի ընտրություններին մասնակցնելու է նաև միլիարդատեր Կարապետյանի առաջնորդած «Մեր ձևով» ուժը: Հայաստանը Փաշինյանի կառավարությունից ազատելու մտադրության մասին Կարապետյանը հայտարարեց Ազգային անվտանգության ծառայության նկուղից: Մինչև ազատությունից զրկվելը քաղաքական հավակնությունների մասին հրապարակային չէր խոսել:

