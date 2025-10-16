Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Կիլիկիո կաթողիկոսի պատվիրակը վարչապետի հետ հանդիպմանն արծարծել է հոգևորականների ձերբակալության հարցը

Լուսանկարը՝ Կառավարության լրատվականի
Լուսանկարը՝ Կառավարության լրատվականի

Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսարանի «Կիլիկիա» Մատենադարանի մատենադարանապետ Շահան արքեպիսկոպոս Սարգիսյանն այսօր Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի անունից մտահոգություն է հայտնել ներկայիս կացության առնչությամբ և շեշտել պետություն֊եկեղեցի գործակցության կարևորությունը: Միաժամանակ, Կիլիկիո կաթողիկոսության հաղորդագրության համաձայն, արքեպիսկոպոսն արծարծել է «հոգևորականների ձերբակալության հարցը և այդ գծով անհրաժեշտ լուծումներ որոնելու հրամայականը»։

Հանդիպման վերաբերյալ Հայաստանի կառավարության լրատվականի հաղորդագրությունում ձերբակալությունների հարցի արծարծումը հիշատակված չէ:

Պաշտոնական հաղորագրության համաձայն՝ Շահան արքեպիսկոպոսը Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսի անունից Փաշինյանին է նվիրել Արամ Առաջինի գահակալության 30-ամյակի առիթով հրատարակված հատորը։ Արքեպիսկոպոսը վարչապետին է փոխանցել նաև Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսի ջերմ ողջույններն ու օրհնությունը, ասված է հաղորդագրությունում:

Վարչապետը շնորհակալություն է հայտնել հատորը նվիրելու համար և նշել, որ իր համար մեծ պատիվ է ընդունել այն, խնդրել է նաև իր ջերմ ողջույններն ու բարեմաղթանքները փոխանցել Արամ Առաջին կաթողիկոսին։

Շահան արքեպիսկոպոս Սարգիսյանը նշել է, որ արդյունավետ համագործակցում են նաև Երևանի Մատենադարանի տնօրինության հետ, և ողջունել է ՀՀ կառավարության կողմից Սարգիս Շնորհալու «Մեկնութիւն յոթ Կաթողիկէ թղթոց» աստվածաբանական և ձեռագրագիտական բացառիկ արժեք ունեցող աշխատությունը Մատենադարանին ընծայաբերելու փաստը։ Արքեպիսկոպոսի խոսքով՝ Կառավարության նման քայլը բարձր է գնահատել նաև Արամ Առաջին Վեհափառը։

Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել Մեծի Տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության գործունեության, Մերձավոր Արևելքում տեղի ունեցող իրադարձությունների համատեքստում, Լիբանանում և Սիրիայում հայ համայնքների հետ կապված իրավիճակի շուրջ։

Կիլիկիո կաթողիկոսությունից հայտնում են, որ Շահան սրբազանը Արամ Առաջինի գահակալության 30-ամյակի առիթով հրատարակված հատորը հանձնել է նաև Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, քարտուղարությունների միջոցով փոխանցել է արտգործնախարարին և Ազգային ժողովի նախագահին, առաջիկա օրերին փոխանցելու է Ամենայն Հայոց Գարեգին Երկրորդ կաթողիկոսին, նախագահ Վահագն Խաչատուրյանին, նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին:


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Բարձրաստիճան հոգևորականները դատապարտում են իրավապահների գործողությունները Արագածոտնի թեմում

Մայր Աթոռից պնդում են՝ «բացեիբաց ճնշումներ են», վարչապետը վստահեցնում է՝ «Եկեղեցու վրա հարձակում չկա»

Արագածոտնի թեմի առաջնորդը կալանավորվեց

Արագածոտնի թեմում գործողություններն իշխանությունների «հակաեկեղեցական արշավի» դրսևորումն են. Մայր աթոռ

Արագածոտնի թեմի առաջնորդը չի ընդունում մեղադրանքը. ինչ է հայտնի եկեղեցականների ձերբակալությունից հետո

ՔԿ-ն մանրամասներ է ներկայացրել Արագածոտնի թեմում խուզարկություններից. կա 3 ձերբակալված

Բերման ենթարկված 10 հոգևորական, Արագածոտնի թեմի առաջնորդի գտնվելու վայրը ժամեր անց հայտնի դարձավ


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG