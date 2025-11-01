Մատչելիության հղումներ

Կիևը Ռուսաստանին մեղադրում է «միջուկային ահաբեկչության» մեջ

Ուկրաինան և միջազգային կառույցները դատապարտել են Ռուսաստանի հարձակումները Ուկրաինայի քաղաքացիական էներգետիկ հատվածի վրա: Ավելին՝ Կիևը Մոսկվային մեղադրել Է «միջուկային ահաբեկչության» մեջ՝ երկրի միջուկային օբյեկտների էներգամատակարարման համար կրիտիկական նշանակություն ունեցող ենթակայաններին հարվածելու համար:

Դրանք, ըստ Ուկրաինայի ԱԳՆ հայտարարության, միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում են:

Նախարարությունը վկայակոչել է Ատոմային Էներգիայի միջազգային գործակալության մեկ օր առաջ արված հայտարարությունը, որում խոսվում էր ռազմական հարձակումների մասին:

ՄԱԿ-ի միջուկային անվտանգության դիտորդական մարմինը հայտնել է, որ Հարավ-Ուկրաինական և Խմելնիցկայա ատոմակայանների մոտակայքում տեղի ունեցած միջադեպերը հանգեցրել են արտաքին էլեկտրահաղորդման գծերի հասանելիության կորստի:

ԱԷՄԳ հայտարարության մեջ ասվում է, որ Ռովնոյի երրորդ կայանը հարձակումների պատճառով ստիպված է եղել նվազեցնել իր չորս ռեակտորներից երկուսի հզորությունը:

