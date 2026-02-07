Մատչելիության հղումներ

Կիևը հայտնում է՝ Ռուսաստանը զանգվածային հարձակում է սկսել Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա

Յագոտին քաղաքում ռուսական հարվածի հետևանքները, փետրվարի 7,2026թ.
Յագոտին քաղաքում ռուսական հարվածի հետևանքները, փետրվարի 7,2026թ.

Հաղորդվում է, որ հարյուր հազարավոր մարդիկ ձմռան ցուրտ պայմաններում մնացել են առանց լուսավորության և ջեռուցման:

Ռուսաստանը գիշերը զանգվածային հարձակում է սկսել Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտների վրա, հայտարարել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Դենիս Շմիգալը։

Ուկրաինացի պաշտոնյաները հայտնում են՝ ռուսական ուժերի կողմից Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա «զանգվածային հարձակումը» ամբողջ երկրում էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառ է դարձել:

Ուկրաինացի պաշտոնյաները մեղադրել են Մոսկվային էներգետիկ ենթակառուցվածքները դիտավորյալ թիրախավորելու համար, ինչի հետևանքով հարյուր հազարավոր մարդիկ ձմռան ցուրտ պայմաններում մնացել են առանց լուսավորության և ջեռուցման:

Լեհաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ նախազգուշական միջոցառումների շրջանակում Ժեշովի և Լյուբլինի օդանավակայանները ժամանակավորապես դադարեցրել են գործունեությունը՝ Ռուսաստանի կողմից իրականացված հարվածների պատճառով:

