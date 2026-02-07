Կիևը հայտնում է՝ Ռուսաստանը զանգվածային հարձակում է սկսել Ուկրաինայի էներգետիկ համակարգի վրա

Ռուսաստանը գիշերը զանգվածային հարձակում է սկսել Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտների վրա, հայտարարել է Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Դենիս Շմիգալը։
Ուկրաինացի պաշտոնյաները հայտնում են՝ ռուսական ուժերի կողմից Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա «զանգվածային հարձակումը» ամբողջ երկրում էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառ է դարձել:
Ուկրաինացի պաշտոնյաները մեղադրել են Մոսկվային էներգետիկ ենթակառուցվածքները դիտավորյալ թիրախավորելու համար, ինչի հետևանքով հարյուր հազարավոր մարդիկ ձմռան ցուրտ պայմաններում մնացել են առանց լուսավորության և ջեռուցման:
Լեհաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ նախազգուշական միջոցառումների շրջանակում Ժեշովի և Լյուբլինի օդանավակայանները ժամանակավորապես դադարեցրել են գործունեությունը՝ Ռուսաստանի կողմից իրականացված հարվածների պատճառով: