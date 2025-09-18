Կիևը դաշնակիցներից ստացել է ևս շուրջ 2 մլրդ դոլարի աջակցություն

Ուկրաինային զենք տրամադրելու՝ արևմտյան դաշնակիցների համաձայնեցրած նոր մեխանիզմով Կիևը նաև Patriot հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և HIMARS հրթիռներ կստանա, Եվրախորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը:
Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է՝ դաշնակիցներից ստացել են ավելի քան 2 միլիարդ դոլար աջակցություն, որն ակնկալում են, որ կշարունակվի նաև հոկտեմբերին։
«Առաջին երկու փաթեթների մասին, որոնցից յուրաքանչյուրը 500 միլիոն դոլար է, մանրամասներ չեմ հայտնի, սակայն դրանք կներառեն Patriot և HIMARS հակաօդային պաշտպանության համակարգերի համար նախատեսված հրթիռներ», - հայտարարել է Զելենսկին;
Նոր ծրագրով՝ Ուկրաինան նախապես ներկայացնում է իրեն առաջնահերթ անհրաժեշտ սպառազինության ցանկը, հետո ստանում ՆԱՏՕ-ի հաստատումը և դրանից հետո միայն զենքը գնում ԱՄՆ-ից՝ եվրոպական դաշնակիցների ֆինանսական աջակցությամբ:
Օրերս Reuters-ը հաղորդել էր, որ առաջին փաթեթները հաստատվել են և կարող են շուտով առաքվել: Patriot-ների առաքումը, որոնց կարիքն Ուկրաինան շատ ունի ռուսական ագրեսիային դիմակայելու համար, դադարեցվել էր դեռ հունիսին, երբ ԱՄՆ-ը հայտարարեց, որ վերանայում է իր պաշարները:
Ռոբերտա Մեցոլան, իր հերթին, հայտարարել է, որ կավելացնեն մարդասիրական, ռազմական և դիվանագիտական աջակցությունը Կիևին ու ներդրումներ կանեն Ուկրաինայում զենքի արտադրության ոլորտում:
«Մենք կշարունակենք, նախևառաջ, թուլացնել ռուսական ռազմական մեքենան՝ համակարգված և ուժեղ պատժամիջոցների միջոցով։ Իրականում աշխատում ենք պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթի վրա, մինչ բանակցությունները շարունակվում են», - ասել է Եվրախորհրդարանի նախագահը:
Լատվիան էլ հայտարարել է, որ Ուկրաինային ևս 42 Patria զրահափոխադրիչներ և այլ սարքավորումներ կտրամադրի։ Պաշտպանության նախարար Անդրիս Սպրուդսն ասել է, որ դրանք Ուկրաինայի զինուժին կօգնեն ագրեսորի դեմ պայքարում։
«Ավելին, սա հնարավորություն է զարգացնելու Լատվիայի պաշտպանական արդյունաբերությունը՝ իրական մարտական պայմաններում փորձարկելով լատվիական արտադրության զրահափոխադրիչների դիմացկունությունն ու մարտունակությունը», - նշել է Սպրուդսը:
Financial Times-ը գրում է, որ Եվրամիությունը շատ է մտահոգված իր արևելյան սահմանների պաշտպանությամբ վերջին միջադեպից հետո, երբ ռուսական անօդաչուները խախտեցին Լեհաստանի և Ռումինիայի օդային տարածքները: Եվ հիմա որոշել է «պաշտպանիչ պատ» ստեղծել:
Ըստ թերթի՝ ՆԱՏՕ-ն շատ թանկարժեք տեխնոլոգիաներ է կիրառում համեմատաբար էժան անօդաչուներ որսալու համար: Սա, ըստ թերթի, կարող է արագ սպառել պահուստները, բյուջեն, ստեղծելով «ակնհայտ խոցելիություն», որից Մոսկվան կարող է օգտվել: Դրա համար Բրյուսելը նախատեսում է ակտիվորեն օգտագործել այն տեխնոլոգիաները, որոնք մարտական փորձարկում են անցել Ուկրաինայում:
Մինչ այդ, «Ազատության» ուկրաինական ծառայության հետաքննությունը պարզել է, որ ռուս զինվորականները մասնակցել են պատերազմի սկզբում Բուչայում 69-ամյա մի խաղաղ բնակչի սպանությանը։
Յեյլի համալսարանի հետազոտողները նոր ապացույցներ են ձեռք բերել այն մասին, որ Ռուսաստանում գործող հաստատությունների ցանցը, որտեղ պատերազմի ընթացքում առևանգված ուկրաինացի երեխաներին վերակրթում են, շատ ավելի մեծ է, քան նախկինում էր ենթադրվում: Ընդորում, ռազմական ակադեմիաներում և դպրոցներում պատրաստություն են անցնում նույնիսկ 8 տարեկան երեխաներ:
Այս ֆոնին ռուսական զինուժը գիշերը հարվածել է Պոլտավայի մարզի երկաթուղային ենթակառուցվածքների, կա չորս վիրավոր, ևս 13 վիրավոր կա Խերսոնում:
Ուկրաինական զինուժն, իր հերթին, հարվածներ է հասցրել, այդ թվում՝ «Գազպրոմ»-ի՝ Բաշկորտոստանում գտնվող նավթավերամշակման գործարանին։ Վոլգոգրադի օդանավակայանը կասեցրել է աշխատանքը: