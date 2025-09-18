Լեհաստանի պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Կիև

Լեհաստանի փոխվարչապետը և պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշը Պաշտպանության նախարարության և Զինված ուժերի պատվիրակության հետ այցելել է Կիև։
Լեհաստանի պաշտպանության նախարարությունը X սոցիալական ցանցում հայտնել է, որ նախատեսում է ուկրաինացի գործընկերոջ հետ քննարկել ռազմական համագործակցությունը, Ուկրաինային հետագա աջակցությունը և անվտանգության իրավիճակը՝ Ռուսաստանի ագրեսիայի ֆոնին։
Ավելի վաղ Լեհաստանի ԱԳՆ խոսնակ Գեորգի Տիխին տեղեկացրել էր, որ այս շաբաթ բարձր մակարդակի լեհական պատվիրակություն կայցելի Ուկրաինա՝ ուսումնասիրելու երկրի փորձը։
Լեհաստանը սեպտեմբերի լույս 10-ի գիշերը իր տարածքում կործանել էր ռուսական մի քանի անօդաչուներ, բանակը սա որակել էր ագրեսիայի ակտ, որը իրական վտանգ է պարունակում ժողովրդի համար: Մոսկվան գրեթե ամբողջ օրը լռելուց հետո միայն հայտնեց, որ Լեհաստանի տարածքում որևէ թիրախային հարված նախատեսված չի եղել, սակայն պատրաստ են լեհական կողմի հետ խորհրդակցություններ անցկացնել: