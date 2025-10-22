Մատչելիության հղումներ

Կիևն անվտանգության երաշխիքներ է տրամադրել Մոսկվային Զապորոժիեի ԱԷԿ-ի էներգամատակարարումը վերականգնելու համար. ԱԳՆ

Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Ուկրաինայից անվտանգության երաշխիքներ է ստացել Զապորոժիեի ատոմային էլեկտրակայանի բնականոն էլեկտրամատակարարումը վերականգնելու համար:

«Երկարատև և բարդ խորհրդակցություններից հետո մեզ հաջողվել է անվտանգության երաշխիքներ ստանալ Ուկրաինայի կողմից, առանց որոնց հնարավոր չէր լինի վերականգնել վնասված էլեկտրահաղորդման գիծը», -ըստ РИА Новости-ի՝ փոխանցել են ԱԳՆ-ից:

Ռուսական ուժերը Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանը գրավել են Ուկրաինա ներխուժման առաջին շաբաթներին։ Կայանը ներկայումս էլեկտրաէներգիա չի արտադրում և ամբողջությամբ կախված է արտաքին սնուցումից։


