Կիևի ու Բաքվի ռազմավարական գործընկերությունը կարևոր գործոն է տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման գործում. Գուսև

Այսօր Ուկրաինայի և Ադրբեջանի միջև ռազմավարական գործընկերությունը կարևոր գործոն է տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ամրապնդման գործում, այս մասին ադրբեջանական Report պարբերականի հետ զրույցում հայտարարել է Ադրբեջանում Ուկրաինայի դեսպան Յուրի Գուսևը։
Ուկրաինացի դիվանագետը շեշտել է՝ «ռուսական ագրեսիայի ենթարկվող Ուկրաինայի համար Ադրբեջանի փորձը առանձնահատուկ արժեքավոր է»։
«Վերլուծելով Ղարաբաղի փորձը, կարելի է տեսնել, որ նույնիսկ երկարատև և ավերիչ հակամարտություններից հետո խաղաղությունը հնարավոր է քաղաքական կամքի, միջազգային աջակցության և ռազմավարական համակարգման միջոցով», - ասել է Ուկրաինայի դեսպանը: