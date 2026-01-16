Մատչելիության հղումներ

Կիևի դատարանն ընտրել է Տիմոշենկոյի խափանման միջոցը

Կիևի դատարանը այսօր ընտրել է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, ընդդիմադիր «Բատկիվշինա» կուսակցության առաջնորդ Յուլիա Տիմոշենկոյի խափանման միջոցը։

Դատարանի որոշմամբ 33 միլիոն հրիվնա (760 հազար ԱՄՆ դոլար) գրավի դիմաց Տիմոշենկոն կմնա ազատության մեջ։ Նրան, սակայն, արգելվել է լքել Կիևի մարզի տարածքը, ինչպես նաև շփվել խորհրդարանի մի քանի տասնյակ պատգամավորների հետ։

Ուկրաինայի Հակակոռուպցիոն ազգային գրասենյակը Տիմոշենկոյին մեղադրում է կարևոր քվեարկություններից առաջ իշխող մեծամասնության ներկայացուցիչներին կաշառելու փորձերի համար։ Նախկին վարչապետը ներկայացված մեղադրանքը չի ընդունում։



