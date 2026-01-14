Ուկրաինայի նախկին վարչապետ, ընդդիմադիր «Բատկիվշինա» կուսակցության առաջնորդ Յուլիա Տիմոշենկոյի դեմ քրեական գործ է հարուցվել։
Ուկրաինայի Հակակոռուպցիոն ազգային գրասենյակն ու Հակակոռուպցիոն դատախազությունը այսօր խուզարկել են Տիմոշենկոյի կուսակցության գրասենյակը։ Խուզարկությունից հետո նախկին վարչապետին պաշտոնական մեղադրանքն է առաջադրվել։
Իրավապահները պնդում են, որ Գերագույն Ռադայում կարևոր քվեարկություններից առաջ Տիմոշենկոն և նրա կողմնակիցները փորձել են կաշառել իշխող մեծամասնությունը ներկայացնող օրենսդիրներին։
Ինքը՝ Տիմոշենկոն ներկայացված մեղադրանքները «աբսուրդային» է անվանել՝ պնդելով, որ հակակոռուպցիոն մարմինները «քաղաքական պատվեր են կատարում»։