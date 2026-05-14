Խուզարկվել է Փաշինյանին կոշտ քննադատած գործարարի տունը

Քննչական կոմիտեն խուզարկում է երկու օր առաջ ձերբակալված Շենգավիթում նախընտրական քարոզարշավ անցկացնող Նիկոլ Փաշինյանին քննադատած ու նրան ոչ եթերային բառերով դիմած Արտակ Ավետիսյանի տունը, հայտարարել է նրա պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը:
Ենթադրվում է՝ դրանից հետո արդեն Քննչական կմիտեն կընտրի խափանման միջոց: Դեռ պարզ չէ, սակայն, արդյո՞ք Փաշինյանին կոշտ քննադատած գործարարին մեղադրանք առաջադրվել է, թե՝ ոչ:
Փաստաբանը նաև փոխանցեց, որ Ավետիսյանն իրեն վերագրվող կասկածները չի ընդունում: Նրան ձերբակալելուց հետո վարույթ է նախաձեռնվել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով ատելություն, խտրականություն, անհանդուրժողականություն կամ թշնամանք հրահրելուն կամ քարոզելուն ուղղված հրապարակային խոսք տարածելու հոդվածով, որը նախատեսում է 1-4 տարվա ազատազրկում:
Մինչ վարչապետը քարոզարշավի ընթացքում երևանցիների հետ էր հանդիպում, Շենգավիթի բնակիչ Արտակ Ավետիսյանն ուղիղ եթերում կոշտ բառերով հանդիմանում էր Փաշինյանին: Ուղիղ եթերից կարճ ժամանակ անց ոստիկանները շտապել էին նրա տուն, ձերբակալել գործարար տղամարդուն: