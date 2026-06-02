Խուդաթյանն Ախալքալաքում մասնակցել է Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու գործարկման արարողությանը

«Այսօր Ախալքալաքում մասնակցել եմ «Բաքու-Թբիլիսի-Կարս» երկաթուղու գործարկման պաշտոնական արարողությանը», - Ֆեյսբուքում գրել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը:
Նախարարը մանրամասներ չի փոխանցել, միայն հրապարակել է կարճ տեսանյութ:
Այսօր Ախալքալաքում կայացած հանդիսավոր արարողությանը ներկա են եղել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը և Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառույցների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն։
Մեկ շաբաթ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Ախալքալաք–Կարս երկաթուղին բաց է Հայաստանի արտահանումների ու ներմուծումների համար: