Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Խուդաթյանն Ախալքալաքում մասնակցել է Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու գործարկման արարողությանը

Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյան, արխիվ
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյան, արխիվ

«Այսօր Ախալքալաքում մասնակցել եմ «Բաքու-Թբիլիսի-Կարս» երկաթուղու գործարկման պաշտոնական արարողությանը», - Ֆեյսբուքում գրել է Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Դավիթ Խուդաթյանը:

Նախարարը մանրամասներ չի փոխանցել, միայն հրապարակել է կարճ տեսանյութ:

Այսօր Ախալքալաքում կայացած հանդիսավոր արարողությանը ներկա են եղել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը և Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառույցների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն։

Մեկ շաբաթ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ Ախալքալաք–Կարս երկաթուղին բաց է Հայաստանի արտահանումների ու ներմուծումների համար:

XS
SM
MD
LG