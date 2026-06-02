Շահագործման է հանձնվել Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին

Այսօր պաշտոնապես շահագործման է հանձնվել Հայաստանը շրջանցող Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին։ Ախալքալաքում կայացած հանդիսավոր արարողությանը ներկա են եղել Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն, Ադրբեջանի թվային զարգացման և տրանսպորտի նախարար Ռաշադ Նաբիևը և Թուրքիայի տրանսպորտի և ենթակառույցների նախարար Աբդուլքադիր Ուրալօղլուն։
«Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղու շահագործման մեկնարկը Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի ռազմավարական համագործակցության ևս մեկ վկայությունն է», - հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն։
Թուրքիայի տրանսպորտի նախարարի պնդմամբ` երկաթգծի շահագործումն անհնարին կլիներ «առանց երեք պետությունների ղեկավարների քաղաքական կամքի»։
Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղին շահագործման էր հանձնվել 2017 թվականին։ 2023 թվականին հաղորդակցությունը դրանով դադարեցվել էր, մեկնարկել էին երկաթուղու արդիականացման աշխատանքները։ Դրանց նպատակն էր մեծացնել փոխադրվող բեռների տարողունակության ծավալը՝ հասցնելով այն տարեկան 5 միլիոն տոննայի։