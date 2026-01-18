Իրանի առաջնորդ Խամենեին մեղադրում է Թրամփին բողոքի ցույցեր հրահրելու մեջ

Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ այաթոլա Ալի Խամենեին մեղադրել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին շաբաթներ տևած ցույցերի համար, հայտնում է Reuters-ը:
«Մենք ԱՄՆ նախագահին հանցագործ ենք համարում Իրանի ազգին պատճառված զոհերի, վնասների և զրպարտության համար», - ասել է Խամենեին, ըստ իրանական պետական լրատվամիջոցների։
Թրամփը բազմիցս սպառնացել է միջամտել, այդ թվում՝ «շատ կոշտ գործողություններով», եթե Իրանը մահապատժի ենթարկի ցուցարարներին։ Սակայն ուրբաթ օրը սոցիալական ցանցերում հրապարակված գրառմամբ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ նրանք չեղարկել են զանգվածային կախաղանները։ Իրանը հայտարարել է, որ «մարդկանց կախելու որևէ ծրագիր չկա»։
Թրամփին ուղղված պատասխան մեկնաբանություններում Խամենեին ասել է. «Մենք երկիրը պատերազմի մեջ չենք ներքաշելու, բայց թույլ չենք տա, որ ներքին կամ միջազգային հանցագործները անպատիժ մնան»։
Շաբաթ օրը Politico-ին տված հարցազրույցում Թրամփը հայտարարել է, որ «ժամանակն է Իրանում նոր ղեկավարություն փնտրել» և կոչ է արել վերջ դնել Խամենեիի 37-ամյա կառավարմանը։
«Իրանի մարդու իրավունքներ» իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով՝ Իրանում անցած տարեվերջին սկիզբ առած բողոքի ցույցերի ընթացքում զոհերի թիվը հասել է 3 հազար 428-ի, այլ կազմակերպություններ նշում են մինչև 5 հազար զոհի և մոտ 20 հազար ձերբակալվածի մասին: