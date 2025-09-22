Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Խաղաղության ինստիտուցիոնալացման գործում «մեծ կարևորություն ունի տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը»

Խաղաղության ինստիտուցիոնալացման գործում մեծ կարևորություն ունի տարածաշրջանի տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը, այս մասին հայտարարել է Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի «108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինար»-ի շրջանակներում:

Հիշեցնելով, որ Վաշինգտոնում ստորագրված եռակողմ հայտարարության հիման վրա ստեղծվելու է «Թրամփի ուղին՝ հանուն միջազգային խաղաղության և բարգավաճման», Գրիգորյանն ասել է, որ նմանատիպ ծրագրերի իրականացումն անխուսափելիորեն կնպաստի տարածաշրջանային փոխկախվածության ձևավորմանը, ինչը, իր հերթին, դրական ազդեցություն կունենա խաղաղության պահպանման հարցում:

«Ձեռք բերված խաղաղությունը հանդիսանում է երկկողմ և բազմակողմ երկխոսությունների նշանակալի օրինակ, որոնց առաջմղմամբ ակտիվորեն զբաղվում է այս հարթակը», - նշել է ԱԽ քարտուղարը:

Նա հավելել է, որ Հայաստանը ոչ միայն ամրապնդելու է իր պետականության հատկանիշները, այլ նաև ընդլայնելու է համագործակցությունը գործընկերների հետ, միաժամանակ ընդգծել, որ Երևանը բարձր է գնահատում ՆԱՏՕ-ի հետ տարբեր ձևաչափերով գործընկերությունը:

«Մենք ցանկանում ենք «ՆԱՏՕ-ի անհատական հարմարեցված գործընկերության ծրագիր»-ը (ITPP) հնարավորինս արագ վերջնականացնել և անցնել իրագործմանը՝ Հայաստանի և ՆԱՏՕ-ի միջև հարաբերություններին նոր թափ տալու նպատակով», - ասել է ԱԽ քարտուղարը:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG