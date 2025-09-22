Մատչելիության հղումներ

Ադրբեջանից և Թուրքիայից պատվիրակներ են մասնակցում Երևանում ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի սեմինարին

Երևանում այսօր մեկնարկում է ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի 108-րդ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարը:

Սեմինարին մասնակցում են պատվիրակներ նաև Ադրբեջանից և Թուրքիայից: ՀՀ պատվիրակության ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանի հաղորդմամբ՝ Ադրբեջանը ներկայացնում է Միլի մեջլիսի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը:

Հայաստանում վերջին անգամ Ռոուզ-Ռոթ սեմինարն անցկացվել է 2015 թվականին:

Անդրանիկ Քոչարյանը շեշտեց, որ հատկանշական է, որ այս սեմինարը Հայաստանում անցկացվում է մի փուլում, երբ տարածաշրջանային բարդ և բազմաշերտ զարգացումները, առավել քան երբևէ, ունեն միջազգային աջակցության, փորձի փոխանակման և քաղաքական կամքի դրսևորման կարիք:

