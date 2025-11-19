Խաչատուրյանն ու Կավելաշվիլին քննարկումներ են ունեցել նաև «TRIPP» նախագծի շուրջ

Պաշտոնական այցով Թբիլիսիում գտնվող Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Կավելաշվիլիի հետ քննարկել է տարածաշրջանային զարգացումները։
Ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության՝ Խաչատուրյանը տեղեկացրել է Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին կայացած եռակողմ հանդիպման արդյունքների և տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հնարավոր տնտեսական ազդեցության մասին։ «Ընդգծվել է, որ գործընթացը տրամաբանական շարունակությունն է Հայաստանի նախաձեռնած «Խաղաղության խաչմերուկ» նախագծի, որն ուղղված է համագործակցության, փոխկապակցվածության և հաղորդակցային ուղիների բացմանն ամբողջ տարածաշրջանում», - ասված է հաղորդագրությունում:
Նշվում է, որ կողմերը մտքեր են փոխանակել Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման, տրանսպորտային ճանապարհների և լոգիստիկ միջանցքների ապաշրջափակման, այդ թվում՝ «TRIPP» նախագծի շուրջ, քննարկելով դրանց իրագործմամբ տարածաշրջանի և հարակից միջազգային շուկաների համար ստեղծվող նոր հնարավորությունները։ «Անդրադարձ է եղել նաև Վրաստանի համար դեպի Պարսից ծոց հասանելիություն ապահովող կապուղիների և Գյումրի-Կարս երկաթուղու գործարկման հնարավոր եղանակներին, որոնք կարող են ամրապնդել Եվրոպա-Կենտրոնական Ասիա տրանսպորտային հանգույցը», - փոխանցում են Հայաստանի նախագահի աշխատակազմից: