Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Քելբաջարում ականի պայթյունից ադրբեջանցի է վիրավորվել

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Արխիվ
Արխիվ

Այսօր Քելբաջարի շրջանում չվնասազերծված սպառազինության պայթյունից հերթական ադրբեջանցին է վիրավորվել։ Այս մասին հաղորդում է APA գործակալությունը՝ տեղեկացնելով, որ պայթյունի հետևանքով վնասվածքներ է ստացել Ղազախի շրջանի 40-ամյա բնակիչ Սարխան Իսքանդարովը։

«Միջադեպը տեղի է ունեցել այն պահին, երբ Իսքանդարովը իր հոտն էր արածեցնում չականազերծված տարածքում»,- մանրամասնել է գործակալությունը։

Ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ՝ միջադեպն արձանագրվել է Հայաստանի հետ սահմանից ոչ հեռու գտնվող Զեյլիկ գյուղի մերձակայքում։


XS
SM
MD
LG