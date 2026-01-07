Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ջաբրաիլում ականի պայթյունից ադրբեջանցի է վիրավորվել

Ջաբրաիլի շրջանում այսօր ականի պայթյունից ադրբեջանցի է վիրավորվել։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ հայտնված Մեհդիլի գյուղի մերձակայքում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով վիրավորվել է 40-ամյա Ռաշադ Մամեդովը։

Ըստ APA գործակալության, Մամեդովը ականազերծման գործողություններում ներգրավված մասնավոր ընկերություններից մեկի աշխատակից է։

«Հակահետևակային ականի պայթյունի հետևանքով Մամեդովը ոտքերի շրջանում թեթև վնասվածքներ է ստացել, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում», - հաղորդում են ադրբեջանական աղբյուրները։



Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG