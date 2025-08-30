Մատչելիության հղումներ

Կաթողիկոսն ընդունել ու օրհնել է «Մեր ձևով» շարժման անդամներին. իշխանությունից նրան հորդորել են «ցուցակը գլխավորել»

«Մեր ձևով» շարժման անդամները Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, 30-ը օգոստոսի, 2025թ.
«Մեր ձևով» շարժման անդամները Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում, 30-ը օգոստոսի, 2025թ.

Ամենայն Հայոց կաթողիկոսն այսօր Մայր Աթոռում ընդունել է «Մեր ձևով» շարժման համակարգող խորհրդի անդամներին, որ իրենց գործունեության մեկնարկը ազդարարեցին երեկ: Իշխանությունից արձագանքել են այս հանդիպմանը:

Շարժման համակարգող, «Տաշիր» ընկերության փոխնախագահ Նարեկ Կարապետյանը Գարեգին Երկրորդ կաթողիկոսին է ներկայացրել կամավորական շարժման հիմնական նպատակներն ու գործունեության առաջնահերթությունները: Ամենայն Հայոց կաթողիկոսն իր օրհնությունն է տվել նրանց, ինչպես նշած է Մայր Աթոռի հաղորդագրության մեջ, նաև գոհունակություն հայտնել, որ շարժումը պիտի գործի գործարար Սամվել Կարապետյանի գաղափարներով:

Վեհափառը ցավով է նշել, որ «Տաշիր» ընկերությունների խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանը շարունակում է «ապօրինաբար ազատազրկված մնալ ի պաշտպանություն Հայոց Եկեղեցու դրսևորած իր նախանձախնդիր ոգու համար»։

ԱԺ փոխնախագահ, «Քաղաքացիական պայմանագրի» անդամ Ռուբեն Ռուբինյանը ֆեյսբուքյան էջում, մեկնաբանելով այս հանդիպումը, գրել է. «Կտրիճ Ներսիսյանին (Կաթողիկոսի աշխարհիկ անունը-խմբ.) առաջարկում եմ քարը փեշից թափել ու գլխավորել Տաշիրենց ընտրական ցուցակը»:

«Դրա իրավունքը, ի տարբերություն կաթողիկոս լինելու, նա ունի», - հավելել է իշխանական պատգամավորը:

Կարապետյանները, հայտնելով «Մեր ձևով» նոր շարժում սկսելու մասին, նաև տեղեկացրել էին, որ ամիսներ հետո այն պետք է դառնա գալիք ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացնող նոր քաղաքական ուժի հիմքը:

Կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին՝ «Տաշիր գրուպ» ընկերության փոխնախագահ Նարեկ Կարապետյանն է «Մեր ձևով» շարժումը ղեկավարելու: «Մեր ձևով» ձևակերպմամբ Սամվել Կարապետյանը իշխանական արշավից պաշտպանել էր եկեղեցին, որից հետո կալանավորվել էր՝ իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի մեղադրանքով:

Կաթողիկոսն այսօրվա հանդիպմանն ընդգծել է նաև, որ Մայր Աթոռը շարունակելու է «կարելին ի գործ դնել բարերար տիար Սամվել Կարապետյանի և Միքայել ու Բագրատ արքեպիսկոպոսների ազատ արձակման ուղղությամբ»:

Նարեկ Կարապետյանն ավելի վաղ ասել էր, որ հորեղբայրը իրենց գաղափարական առաջնորդն է:


