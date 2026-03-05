Կատարը տարհանում Է ԱՄՆ դեսպանատան շրջակայքը

Կատարի իշխանությունները մարտի 5-ին հայտարարել են, որ Պարսից ծոցի այս երկրում ԱՄՆ դեսպանատան հարակից տարածքը տարհանվել է անվտանգության նկատառումներից ելնելով: Իրանը շարունակում է անօդաչու թռչող սարքեր և հրթիռներ արձակել՝ ի պատասխան երկրի դեմ ԱՄՆ-Իսրայել համատեղ օդային արշավի:
Կատարի ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ որպես նախազգուշական միջոց մոտակա շենքերի բնակիչներին ժամանակավորապես տեղափոխել են անվտանգ վայրեր և նրանց տրամադրել համապատասխան կացարան:
Այլ մանրամասներ չեն տրամադրվել, և պարզ չէ՝ արդյոք իշխանությունները սպասում են անխուսափելի հարձակման։
Փետրվարի 28-ից՝ Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի օդային հարվածների սկսվելուց հետո, Կատարին պարբերաբար հարվածներ են հասցվել իրանական հրթիռներով և անօդաչու թռչող սարքերով։
Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին հայտարարել է, որ ավիահարվածները ուղղված էին միայն «ԱՄՆ շահերին Կատարում», չնայած տեղական իշխանությունները հայտնել են, որ արկերը հարվածել են նաև քաղաքացիական և բնակելի տարածքներին։
Կատարի արտաքին գործերի նախարար Մոհամմեդ բին Աբդուլռահման ալ-Թանին «կտրականապես մերժել է» այս պնդումը և կոչ է արել անհապաղ դադարեցնել իրանական հարձակումները։ Կատարի գլխավոր դիվանագետը հայտարարել է, որ իր երկիրը կդիմադրի ցանկացած ագրեսիայի և կպաշտպանի իր «ինքնապաշտպանության իրավունքը»։
Կատարի պաշտոնյաների հաղորդմամբ՝ մարտի 3-ին իրանական բալիստիկ հրթիռը հարվածել է Դոհայի մոտակայքում գտնվող Ալ Ուդեյդում գտնվող ԱՄՆ ռազմական բազային, զոհեր չկան։ Այն Մերձավոր Արևելքի ամենամեծ ամերիկյան բազան է, որտեղ տեղակայված է մոտ 10 հազար ամերիկացի զինվոր։